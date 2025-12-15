Le Conservatoire entre en résonance Chapelle de l’Oratoire Le Mans

Le Conservatoire entre en résonance

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Dans le cadre de Le Mans Sonore, le Conservatoire entre résonance

Les musiciens et chanteurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans vous proposent de découvrir des œuvres exceptionnelles du répertoire musical d’aujourd’hui, dans lesquelles la résonance, phénomène sonore au centre de notre art, a une place exceptionnelle.

Venez découvrir ces dispositifs ingénieux dans la Chapelle de l’Oratoire, pour une expérience acoustique immersive autour les meilleures pages de Philippe Glass, Arvo Pärt, Knut Nystedt, Ivan Trevino, et avec une création exceptionnelle de Bertrand Gourdy inspirée de la musique balinaise. .

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

As part of Le Mans Sonore, the Conservatoire enters into resonance

