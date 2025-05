Le conservatoire ouvre ses portes ! – Vernon, 2 juin 2025 07:00, Vernon.

Eure

Le conservatoire ouvre ses portes ! Les Andelys, Saint-Marcel et Vernon Vernon Eure

Vous hésitez entre le théâtre et la danse ou entre deux pratiques instrumentales ?

Le conservatoire ouvre ses portes du 2 au 7 juin. L’occasion de découvrir le fonctionnement des établissements, les offres proposées (musique, danse, théâtre…) et d’échanger avec les enseignants.

Programmes et renseignements

– Site de Vernon 02.32.64.53.14

– Site des Andelys 02.32.54.09.82

– Site de Saint-Marcel 02.32.51.28.02

Les Andelys, Saint-Marcel et Vernon

Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 28 02

English : Le conservatoire ouvre ses portes !

Are you hesitating between theater and dance, or between two instrumental practices?

The Conservatoire is opening its doors from June 2 to 7. This is your chance to find out how the facilities work, what’s on offer (music, dance, theater, etc.) and talk to the teachers.

Programs and information

– Vernon site: 02.32.64.53.14

– Andelys site: 02.32.54.09.82

– Saint-Marcel site: 02.32.51.28.02

German :

Sie schwanken zwischen Theater und Tanz oder zwischen zwei Instrumentalpraktiken?

Das Konservatorium öffnet vom 2. bis 7. Juni seine Türen. Sie haben die Gelegenheit, die Funktionsweise des Konservatoriums und die Angebote (Musik, Tanz, Theater usw.) zu entdecken und sich mit den Lehrkräften auszutauschen.

Programme und Informationen:

– Standort Vernon: 02.32.64.53.14

– Standort Les Andelys: 02.32.54.09.82

– Standort Saint-Marcel: 02.32.51.28.02

Italiano :

Siete indecisi tra teatro e danza, o tra due strumenti?

Il Conservatorio apre le sue porte dal 2 al 7 giugno. È l’occasione per scoprire come funziona la scuola, cosa offre (musica, danza, teatro, ecc.) e per parlare con gli insegnanti.

Programmi e informazioni:

– Sito Vernon: 02.32.64.53.14

– Sito di Andelys: 02.32.54.09.82

– Sito di Saint-Marcel: 02.32.51.28.02

Espanol :

¿Duda entre el teatro y la danza, o entre dos instrumentos?

El Conservatorio abre sus puertas del 2 al 7 de junio. Esta es tu oportunidad para descubrir cómo funciona la escuela, qué se ofrece (música, danza, teatro, etc.) y hablar con los profesores.

Programas e información:

– Web Vernon: 02.32.64.53.14

– Sede de Andelys: 02.32.54.09.82

– Página web de Saint-Marcel: 02.32.51.28.02

