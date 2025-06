Le Container projection & visite crépusculaire de Bourg Bourg Cubzaguais Tourisme Bourg 11 juillet 2025 20:30

Le Container projection & visite crépusculaire de Bourg
1 Place de l'Éperon Bourg Gironde

Et si vous découvriez le joli village de Bourg, au coucher du soleil ?

Accompagné d’un guide-médiateur, découvrez ses lieux classés et la riche histoire du village !

La visite dure 1h45. Nous vous recommandons de venir avec des chaussures confortables et une bouteille d’eau.

Le plus +

Durant la visite vous aurez l’occasion de découvrir le Container, une installation éphémère. Vous y retrouverez des projections de court-métrages et documentaires sur le paysage remarquable de l’Estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d’Europe. .

