Le Conte De Kerambala – Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 21 juin 2025 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 18:00 – 18:30

Gratuit : non gratuit Gratuit sans réservation En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Etudiant, Adulte – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le samedi 21 juin à 18H : Le Conte de KerambalaSpectacle tout publicDurée : 30 mnLibre adaptation de L’ile des enfants rois de Thomas MiautonAvec les élèves de l’atelier théâtre enfants du lundi soir à la Locomotive-Maison de quartier Nantes Erdre Batignolles. »Fatigués et mécontents des ordres incessants de leurs parents, tous les enfants de la terre décident de s’exiler sur l’ile de Kerambala. Ils y instaurent un royaume harmonieux où chacune et chacun est roi ou reine à tour de rôle.Jusqu’au jour où, Leila, une naufragée lointaine, débarque sur leur ile…. »

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr