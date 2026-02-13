Le conte de l’Electrotèque du lac de Guerlédan, Electrothèque du lac de Guerlédan, Saint-Aignan

Le conte de l’Electrotèque du lac de Guerlédan 18 février – 28 octobre, certains mercredis Electrothèque du lac de Guerlédan Morbihan

3 euros – Pensez à réserver – Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:15:00+01:00

Fin : 2026-10-28T16:30:00+01:00 – 2026-10-28T17:15:00+01:00

Une visite ludique à destination des tout-petits. Les aventures d’Auguste, d’Elly la fée électricité et de son acolyte Guerlic, le dragon du lac de Guerlédan vous sont dévoilées. Les enfants parcourent ensuite le musée à la découverte des objets préférés d’Elly et de Guerlic dans les différentes salles du musée !

Electrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan, 56480 Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne https://www.musee-electricite-guerledan.com/ [{« type »: « email », « value »: « musee.electricite@pontivycommunaute.com »}] Située non loin du lac de Guerlédan, l’Électrothèque est un musée original dédié à l’histoire de l’électricité et à la construction du barrage hydroélectrique, ouvrage majeur du Centre-Bretagne.

À travers une riche collection d’objets anciens, d’appareils électriques et de photographies d’archive, le musée retrace l’arrivée de l’électricité dans la vie quotidienne et son impact sur la société. Ludique et pédagogique, il propose également ateliers, visites guidées et animations adaptées aux familles et aux enfants.

Un lieu de découverte accessible dès le plus jeune âge, à combiner avec une balade autour du lac pour une sortie culturelle et nature.

Les aventures d’Auguste, d’Elly la fée électricité et de son acolyte Guerlic, le dragon du lac de Guerlédan vous sont dévoilées.

Office de tourisme de Pontivy Communauté