Le Conte des oiseaux Musée Quesnel-Morinière Coutances

Le Conte des oiseaux Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 27 septembre 2025.

Le Conte des oiseaux

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Le conte des oiseaux au Musée Quesnel-Mornière à Coutances par l’artiste et comédienne Armelle Chitrit. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

