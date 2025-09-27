Le Conte des oiseaux Musée Quesnel-Morinière Coutances
Le Conte des oiseaux Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 27 septembre 2025.
Le Conte des oiseaux
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le conte des oiseaux au Musée Quesnel-Mornière à Coutances par l’artiste et comédienne Armelle Chitrit. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
English : Le Conte des oiseaux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Conte des oiseaux Coutances a été mis à jour le 2025-09-15 par Coutances Tourisme