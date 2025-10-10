Le Conte d’hiver Centre d’Art et de Culture Meudon

gratuit

Début : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T21:30:00

Fin : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T21:30:00

Retrouvez la nouvelle création de la Compagnie Sandrine Anglade, une adaption du Conte d’Hiver de Shakespeare.

Oeuvre fascinante, Le Conte d’hiver est un tourbillon romanesque où l’émotion tragique rivalise avec la joie et les rires.

Cette création promet de vous transporter dans un monde où la musique est à la fois fête, chanson, ballades mais aussi mystère et magie.

Jalousie dévastatrice, pouvoir aveuglé, amours perdues, enfant abandonnée : la destruction d’un royaume laisse place à la rédemption grâce au pardon, à la filiation, à la promesse d’un nouveau printemps.

Centre d’Art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniesandrineanglade@gmail.com »}]

Compagnie Sandrine Anglade – Sandrine Anglade Shakespeare théâtre