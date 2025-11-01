Le Conte d’hiver POC, Alfortville Alfortville

Le Conte d’hiver Samedi 24 janvier 2026, 20h30 POC, Alfortville Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T20:30:00 – 2026-01-24T22:00:00

Fin : 2026-01-24T20:30:00 – 2026-01-24T22:00:00

Retrouvez la nouvelle création de la Compagnie Sandrine Anglade, une adaption du Conte d’Hiver de Shakespeare.

Oeuvre fascinante, Le Conte d’hiver est un tourbillon romanesque où l’émotion tragique rivalise avec la joie et les rires.

Cette création promet de vous transporter dans un monde où la musique est à la fois fête, chanson, ballades mais aussi mystère et magie.

Jalousie dévastatrice, pouvoir aveuglé, amours perdues, enfant abandonnée : la destruction d’un royaume laisse place à la rédemption grâce au pardon, à la filiation, à la promesse d’un nouveau printemps.

POC, Alfortville Parvis des Arts 94140 Alfortville Alfortville 94140 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Compagniesandrineanglade@gmail.com »}]

Compagnie Sandrine Anglade – Sandrine Anglade Shakespeare Théâtre élisabéthain

Alain Rauline