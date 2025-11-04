Le Conte d’hiver Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye

Le Conte d’hiver Mardi 4 novembre, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Retrouvez la nouvelle création de la Compagnie Sandrine Anglade, une adaption du Conte d’Hiver de Shakespeare.

Oeuvre fascinante, Le Conte d’hiver est un tourbillon romanesque où l’émotion tragique rivalise avec la joie et les rires.

Cette création promet de vous transporter dans un monde où la musique est à la fois fête, chanson, ballades mais aussi mystère et magie.

Jalousie dévastatrice, pouvoir aveuglé, amours perdues, enfant abandonnée : la destruction d’un royaume laisse place à la rédemption grâce au pardon, à la filiation, à la promesse d’un nouveau printemps.

Théâtre Alexandre Dumas Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniesandrineanglade@gmail.com »}]

Compagnie Sandrine Anglade – Sandrine Anglade Shakespeare théâtre élisabéthain

Alain Rauline