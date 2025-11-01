Le Conte d’hiver Théâtre du Vésinet Le Vésinet

Le Conte d’hiver Jeudi 8 janvier 2026, 20h30 Théâtre du Vésinet Yvelines

Gratuit

Début : 2026-01-08T20:30:00 – 2026-01-08T22:00:00

Fin : 2026-01-08T20:30:00 – 2026-01-08T22:00:00

Retrouvez la nouvelle création de la Compagnie Sandrine Anglade, une adaption du Conte d’Hiver de Shakespeare.

Oeuvre fascinante, Le Conte d’hiver est un tourbillon romanesque où l’émotion tragique rivalise avec la joie et les rires.

Cette création promet de vous transporter dans un monde où la musique est à la fois fête, chanson, ballades mais aussi mystère et magie.

Jalousie dévastatrice, pouvoir aveuglé, amours perdues, enfant abandonnée : la destruction d’un royaume laisse place à la rédemption grâce au pardon, à la filiation, à la promesse d’un nouveau printemps.

Théâtre du Vésinet 59 Boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Compagnie Sandrine Anglade – Sandrine Anglade shakespeare Comédie

Alain Rauline