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AGENDA · Tourette sur Loup

Le Conte est Bon . Milao, Tourettes sur Loup, Tourette sur Loup

samedi 25 juillet 2026 · Tourettes sur Loup · Tourette sur Loup

Le Conte est Bon . Milao, Tourettes sur Loup, Tourette sur Loup

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Tourettes sur Loup
Adresse
06140
Ville
06140 Tourette sur Loup
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre

Le Conte est Bon . Milao Samedi 25 juillet, 18h00 Tourettes sur Loup Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Bouquet de contes par Milao.
En partenariat avec l’association Les Moulins à Tourrettes sur Loup et l’association Les jardins du conte.

Tourettes sur Loup 06140 Tourette sur Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 14 18 »}]
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