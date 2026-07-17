Le Conte est Bon . Milao, Tourettes sur Loup, Tourette sur Loup

Informations pratiques

Le Conte est Bon . Milao Samedi 25 juillet, 18h00 Tourettes sur Loup Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Bouquet de contes par Milao.

En partenariat avec l’association Les Moulins à Tourrettes sur Loup et l’association Les jardins du conte.

Tourettes sur Loup 06140 Tourette sur Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 14 18 »}]

Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec les artistes conteurs-euses dans leur caravane estivale!