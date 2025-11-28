Le Contre Salon « Des rides et vous »

Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Le Contre-Salon des rides et vous souhaite mettre son grain de sel et apporter une touche de fantaisie afin de mettre en valeur l’avancée en âge.

English :

The « Wrinkles and You » counter-show aims to bring a touch of whimsy to the ageing process.

German :

Die Gegenmesse « des rides et vous » (Falten und Sie) möchte ihren Senf dazugeben und einen Hauch von Phantasie einbringen, um das Älterwerden hervorzuheben.

Italiano :

Il contro-show « Wrinkles and You » vuole dare un tocco di fantasia e sottolineare il fatto che le persone sono avanti con gli anni.

Espanol :

El contraespectáculo « Las arrugas y tú » quiere dar su propio giro y añadir un toque de fantasía para resaltar el hecho de que la gente se hace mayor.

