Le Contre Salon « Des rides et vous » Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence
Le Contre Salon « Des rides et vous » Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence vendredi 28 novembre 2025.
Le Contre Salon « Des rides et vous »
Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
Le Contre-Salon des rides et vous souhaite mettre son grain de sel et apporter une touche de fantaisie afin de mettre en valeur l’avancée en âge.
.
Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes leszazas2022@gmail.com
English :
The « Wrinkles and You » counter-show aims to bring a touch of whimsy to the ageing process.
German :
Die Gegenmesse « des rides et vous » (Falten und Sie) möchte ihren Senf dazugeben und einen Hauch von Phantasie einbringen, um das Älterwerden hervorzuheben.
Italiano :
Il contro-show « Wrinkles and You » vuole dare un tocco di fantasia e sottolineare il fatto che le persone sono avanti con gli anni.
Espanol :
El contraespectáculo « Las arrugas y tú » quiere dar su propio giro y añadir un toque de fantasía para resaltar el hecho de que la gente se hace mayor.
L’événement Le Contre Salon « Des rides et vous » Valence a été mis à jour le 2025-09-03 par Valence Romans Tourisme