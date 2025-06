Le contre temps fête ses 5 ans de reprise du bar ! Concert et DJset – Le Contre Temps Moncontour 17 juin 2025 19:00

Le contre temps fête ses 5 ans de reprise du bar ! Concert et DJset Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

One Rusty Band est un duo Dirty Blues Rock à mi-chemin entre The White Stripes et Seasick Steve.

Quand Greg chante et se déchaîne sur ses guitares (entre autres guitare radiateur, cigare box), les percussions aux pieds (façon one man band), Léa, quant à elle, assure la rythmique aux claquettes et à la washboard pour offrir une expérience sonore et visuelle captivante.

Dj set Régine Tonic. Style blues folk rock

Elle s’est découvert une passion pour le passage de galettes alors qu’elle faisait la prog pour un lieu éphémère sur l’Île d’Oléron. Depuis, elle n’a de cesse de parcourir l’hexagone, une mallette de disques sous le bras et les platines dans le coffre. Garage, 60’s, psyché, freakbeat, soul, groove, postpunk, électro, synth wave… Selon l’humeur et l’envie, tout y passe. Depuis 2019 donc ! .

