Le convoi spectacle de cirque spectaculaire Château Pergaud Allex

Le convoi spectacle de cirque spectaculaire

Château Pergaud Association le Pergo Allex Drôme

Début : Jeudi 2025-07-24 19:00:00

2025-07-24

Le Convoi c’est une formidable aventure collective en itinérance. Toustes ensemble, nous voyageons depuis Crest jusqu’à l’European Juggling Convention à Arnhem aux Pays Bas.

Château Pergaud Association le Pergo Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org

English :

Le Convoi is a collective adventure on the move. Together, we travel from Crest to the European Juggling Convention in Arnhem, Netherlands.

German :

Le Convoi ist ein großartiges kollektives Abenteuer auf Wanderschaft. Alle zusammen reisen wir von Crest bis zur European Juggling Convention in Arnhem in den Niederlanden.

Italiano :

Le Convoi è una fantastica avventura collettiva di viaggio. Insieme, viaggiamo da Crest alla Convention europea di giocoleria di Arnhem, nei Paesi Bassi.

Espanol :

Le Convoi es una fantástica aventura colectiva de viaje. Juntos viajamos desde Crest hasta la Convención Europea de Malabaristas de Arnhem, en los Países Bajos.

