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Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris

Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris

Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Belle Aura

Adresse : 10 rue Letort

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : <p>15€ par personne. Boissons et tapas en supplément</p>

Un moment créatif, chill et gourmand à partager entre amis ✨

On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…
Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial

Décoration de biscuits
Apéro & boissons sur place
Créativité libre, sans pression

Aucune expérience nécessaire

15€ par personne
Boissons et tapas en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées
Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Le plan parfait pour un samedi soir entre amis

Le Cookie Club – Édition Pâques (entre amis) : un moment créatif et convivial pour décorer ses biscuits autour d’un apéro, partager, se détendre et repartir avec ses douceurs faites maison.
Le samedi 25 avril 2026
de 19h00 à 21h00
payant

15€ par personne. Boissons et tapas en supplément

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort  75018 0Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com


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