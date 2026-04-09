Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris

Un moment créatif, chill et gourmand à partager entre amis ✨

On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…

Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial

Décoration de biscuits

Apéro & boissons sur place

Créativité libre, sans pression

Aucune expérience nécessaire

15€ par personne

Boissons et tapas en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées

Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Le plan parfait pour un samedi soir entre amis

Le Cookie Club – Édition Pâques (entre amis) : un moment créatif et convivial pour décorer ses biscuits autour d’un apéro, partager, se détendre et repartir avec ses douceurs faites maison.

Le samedi 25 avril 2026

de 19h00 à 21h00

payant

15€ par personne. Boissons et tapas en supplément

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 0Paris

+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com



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