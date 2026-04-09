Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris
Le Cookie Club de Pâques – Adultes Belle Aura Paris samedi 25 avril 2026.
Un moment créatif, chill et gourmand à partager entre amis ✨
On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…
Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial
Décoration de biscuits
Apéro & boissons sur place
Créativité libre, sans pression
Aucune expérience nécessaire
15€ par personne
Boissons et tapas en supplément
Belle Aura Café – Paris 18e
Places limitées
Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com
Le plan parfait pour un samedi soir entre amis
Le Cookie Club – Édition Pâques (entre amis) : un moment créatif et convivial pour décorer ses biscuits autour d’un apéro, partager, se détendre et repartir avec ses douceurs faites maison.
Le samedi 25 avril 2026
de 19h00 à 21h00
payant
15€ par personne. Boissons et tapas en supplément
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00
Belle Aura 10 rue Letort 75018 0Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com
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