LE CORBUSIER, UNE ŒUVRE IRREDUCTIBLE Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Limoges

LE CORBUSIER, UNE ŒUVRE IRREDUCTIBLE Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Limoges mardi 7 octobre 2025.

LE CORBUSIER, UNE ŒUVRE IRREDUCTIBLE Mardi 7 octobre, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Haute-Vienne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T18:30 – 2025-10-07T20:00

Fin : 2025-10-07T18:30 – 2025-10-07T20:00

Le Corbusier est parfois l’objet de jugements qui dressent l’image d’un architecte fascisant au service d’une architecture totalitaire, discréditant l’homme mais également son Œuvre protéiforme. La conférence s’attachera à recontextualiser le parcours personnel et professionnel de Le Corbusier, irréductible à quelques formules ou enfermements politiques réducteurs, afin de sortir des amalgames qui conduisent à une vision caricaturale d’une Œuvre qui a bouleversé plus qu’aucune autre l’architecture, les arts décoratifs et l’urbanisme du XXème siècle.

Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville 1 place Aimé Césaire, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison.architecture.limousin@gmail.com »}]

de Gilles Ragot Le Corbusier architecte