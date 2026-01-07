Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau Tech&Print Plouescat

Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau

Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Attention, événement ! Une tatoueuse professionnelle débarque pour transformer vos bras en galeries d’art. Rapide, sans douleur et totalement stylé. Ne manque pas ton créneau ! Tarif selon modèle. .

Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11

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English : Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau

L’événement Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau Plouescat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX