Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau Tech&Print Plouescat
Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau Tech&Print Plouescat jeudi 23 avril 2026.
Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau
Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Attention, événement ! Une tatoueuse professionnelle débarque pour transformer vos bras en galeries d’art. Rapide, sans douleur et totalement stylé. Ne manque pas ton créneau ! Tarif selon modèle. .
Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11
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English : Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau
L’événement Le Corner Tattoo L’Art à fleur de peau Plouescat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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