Le corps comme toile Bouglon mercredi 10 septembre 2025.
Le corps comme toile
57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
10 septembre 2025
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Atelier parents/enfants
Partager la douceur de l’argile e la créativité en famille .
57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
