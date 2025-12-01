« Le corps don », Nawel Ben Kraïem et Carmel Loanga | Performance dansée L’Institut du Monde Arabe Paris

Le duo formé par la poétesse franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem et la danseuse-chorégraphe d’origine gabonaise Carmel Loanga explore les thèmes de la filiation, du lien à l’autre, et du mystère de la maternité, sous forme d’une plongée dans l’intimité de deux femmes artistes et mères.

Farid Bouzenad : Mise en scène

Nawel Ben Kraïem : Autrice et comédienne

Carmel Loanga : Danseuse

Nassim Kouti : Création sonore

Un spectacle de poésie dansée qui prend sa source dans le texte de Nawel Ben Kraïem Le corps don, paru aux éditions Bruno Doucey en juin 2024.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T15:00:00+02:00_2025-12-14T16:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Salle du haut conseil (niveau 9)Paris

+33140513838