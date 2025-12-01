« Le corps don », Nawel Ben Kraïem et Carmel Loanga | Performance dansée L’Institut du Monde Arabe Paris
« Le corps don », Nawel Ben Kraïem et Carmel Loanga | Performance dansée L’Institut du Monde Arabe Paris dimanche 14 décembre 2025.
Le duo formé par la poétesse franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem et la danseuse-chorégraphe d’origine gabonaise Carmel Loanga explore les thèmes de la filiation, du lien à l’autre, et du mystère de la maternité, sous forme d’une plongée dans l’intimité de deux femmes artistes et mères.
Farid Bouzenad : Mise en scène
Nawel Ben Kraïem : Autrice et comédienne
Carmel Loanga : Danseuse
Nassim Kouti : Création sonore
Un spectacle de poésie dansée qui prend sa source dans le texte de Nawel Ben Kraïem Le corps don, paru aux éditions Bruno Doucey en juin 2024.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
payant
15 euros.
Public jeunes et adultes.
L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Salle du haut conseil (niveau 9)Paris
+33140513838