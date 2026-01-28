Le corps et la sexualité en post-partum Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Groupe de parole animé par Marie Mahé-Poulin, Psychologue et co-autrice du “Mois d’or »L’arrivée d’un bébé génère du mouvement dans de nombreux domaines de notre vie. Le rapport au corps et à la sexualité peut changer.Grâce à des apports interactifs, des partages entre participantes, ce groupe de parole est l’occasion de s’interroger, de s’enrichir et de trouver ses propres clefs pour aborder au mieux les changements liées à la maternité.-Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Marie Mahé-Poulin propose des consultations d’accompagnement psycho-émotionnel, des stages de développement personnel et des groupes de parole.Suite à la naissance de sa fille en 2016, elle s’est notamment spécialisée dans l’accompagnement des femmes et des couples en pré et post-natal. Pratiquant le yoga et la méditation depuis toujours, elle s’est formée en tant que professeur de yoga et offre aujourd’hui des ateliers de bien-être pour les femmes enceintes incluant postures, respiration, méditation, chant et mouvement libre.Elle est également l’autrice du livre « Le Mois d’Or, bien vivre le premier mois après l’accouchement » paru en 2019 aux éditions des presses du Châtelet-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/le-corps-et-la-sexualite-en-post-partum-1



Afficher la carte du lieu Le Pavillon maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

