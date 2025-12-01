Le Corps Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Une performance qui mêle magie et chorégraphie pour explorer un corps libéré des lois de la gravité et vivre une expérience poétique d’apesanteur. Un moment suspendu, presque irréel, où le temps s’étire et les repères sensoriels vacillent.

Dans le cadre du Festival Beaux Gestes, conçu et réalisé par le CENTQUATRE-PARIS et L’ORÉAL.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h00 à 20h15

Le mardi 02 décembre 2025

de 18h00 à 18h15

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 19h15

Le lundi 01 décembre 2025

de 21h00 à 21h15

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 19h15

payant

5 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

