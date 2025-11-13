Le Corps saisi par la sociologie et l’anthropologie un support de valeurs Amphi Favoreu Aix-en-Provence

Le Corps saisi par la sociologie et l’anthropologie un support de valeurs

Jeudi 13 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-13 14:30:00

fin : 2025-11-13 16:00:00

2025-11-13

Raphael RUBIO, Professeur de philosophie. Est-il possible que sociologie, anthropologie et philosophie entrent en discussion ? Mauss, les techniques du corps. Boltanski, les usages sociaux du corps. Breton, l’anthropologie du corps.

Clastres niant les évidences biologiques.

Le corps est-il culturellement et socialement construit ? Gestes, émotions, sentiments sont-ils dotés d’un “naturel” ? Existe-t-il des évidences biologiques ? Référence Boltanski, Breton, Clastres, Mauss .

Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Raphael RUBIO, Professor of philosophy. Is it possible for sociology, anthropology and philosophy to enter into discussion? Mauss, techniques of the body. Boltanski, the social uses of the body. Breton, the anthropology of the body.

German :

Raphael RUBIO, Professor für Philosophie. Ist es möglich, dass Soziologie, Anthropologie und Philosophie in eine Diskussion eintreten? Mauss, die Techniken des Körpers. Boltanski, die sozialen Verwendungen des Körpers. Breton, Anthropologie des Körpers.

Italiano :

Raphael Rubio, professore di filosofia. È possibile che sociologia, antropologia e filosofia entrino in discussione? Mauss, le tecniche del corpo. Boltanski, gli usi sociali del corpo. Breton, l’antropologia del corpo.

Espanol :

Raphael Rubio, profesor de filosofía. ¿Es posible que la sociología, la antropología y la filosofía entren en discusión? Mauss, las técnicas del cuerpo. Boltanski, los usos sociales del cuerpo. Breton, la antropología del cuerpo.

