Le Corsen Festival La Colonie de Trézien Plouarzel

La Colonie de Trézien 1400 Route du Cross Corsen Plouarzel Finistère

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-15 20:00:00

2026-03-13

L’association les Effets mer vous accueille à La colonie de Trézien pour le Corsen Festival.

Sur place, partage et convivialité face à la mer avec un bar, des goûters et des food-trucks.

Mais surtout un programme riche basé sur des expériences uniques.

Un photographe pour des portraits au rendu incomparable grâce à la technique du collodion humide.

Un illustrateur pour une expérience surprenante pour des portraits singuliers et originaux.

Des tatoueurs parce qu’immortaliser les moments sur le papier c’est bien, sur la peau c’est encore mieux. Pour les accros à l’encre comme pour les novices, venez découvrir le savoir-faire de tatoueurs de tous horizons artistiques.

Un sauna mobile pour une expérience iodée et un moment hors du temps.

Grande nouveauté cette année, la Colonie de Trézien ouvre ses portes dès vendredi soir pour 2 concerts exceptionnels de Nozride et Quinquis

Côté restauration samedi soir, 2 food trucks Foodbassan et la Crevette Bleue. Dimanche midi brunch avec la Capitainerie (sur réservation).

Pour les goûters Les abeilles du Corsen .

La Colonie de Trézien 1400 Route du Cross Corsen Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 36 66 39

