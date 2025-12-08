Le cosmopolitisme ou l’idée de citoyenneté mondiale CEREP Sens

Le cosmopolitisme ou l’idée de citoyenneté mondiale

CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Début : 2025-12-08 18:30:00

fin : 2025-12-08

2025-12-08

Conférence-débat avec Céline Housset, docteure en philosophie politique, Le cosmopolitisme ou l’idée de citoyenneté mondiale , histoire et évolution d’un concept plurimillénaire controversé.

On parle de ville, de culture, de personnes cosmopolite mais de quoi parle-t-on ?

L’adjectif cosmopolite semble renvoyer à l’idée d’un brassage, de métissage mais l’image est floue.

Créé au IVe siècle avant J.-C. en Grèce, cosmopolite veut dire littéralement citoyen du monde .

Comment comprendre l’idée de citoyenneté mondiale ? Le mot lui même n’est pas un oxymore ? Le cosmos signifie la totalité du monde et des êtres quand le mot de citoyen désigne l’homme qui vit dans une cité déterminée, un territoire circonscrit dans lequel il a des droits et est soumis à des lois.

Cette proposition Le cosmopolitisme ou l’idée de citoyenneté mondiale, histoire d’un concept controversé envisage de retracer la complexité et l’intérêt de l’idée cosmopolitique, entre attraction et répulsion.

De fait, tous les êtres humains habitent et partagent un même espace, la Terre. L’accès à internet donne le sentiment d’avoir accès au monde entier. La mondialisation, les GAFAM, les plateformes de streaming confortent l’impression de village mondial . Mais la facilitation des moyens de transports, de communication rend-il citoyen du monde ? .

CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

