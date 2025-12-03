Le Cosy médiathèque décembre Le Cosy La Chapelle-Neuve
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-20
2025-12-03
• Mercredi 3 à 14h30 dessins sur les vitres, dès 8 ans
• Mercredi 10 viens coudre un sapin de Noël, dès 5 ans
• Mercredi 17 à partir de 15h séance photo avec le Père Noël
• Samedi 20 à 11h lectures de Noël
Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01
