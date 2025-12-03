Le Cosy médiathèque décembre Le Cosy La Chapelle-Neuve

Le Cosy médiathèque décembre

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-03

• Mercredi 3 à 14h30 dessins sur les vitres, dès 8 ans

• Mercredi 10 viens coudre un sapin de Noël, dès 5 ans

• Mercredi 17 à partir de 15h séance photo avec le Père Noël

• Samedi 20 à 11h lectures de Noël

Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cosy médiathèque décembre La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-11-05 par OT BAUD Communauté