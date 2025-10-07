Le Cosy médiathèque octobre Le Cosy La Chapelle-Neuve
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-30
2025-10-07
• Mardi 7 initiation à la dentelle avec Nolwenn
• Mercredi 8 à 14h loto intergénération
• Mardi 21 à 14h30 blind test musical styles variés
• Jeudi 23 à 14h loup garou géant dès 10 ans
• Mardi 28 atelier manuel réalisation d’une baguette magique puis cérémonie du choipeau. 10 places, dès 8 ans
• Mercredi 29 à 15h lectures monstrueuses pour tous et goûter
• Jeudi 30 sortie ciné entre copains, chacun finance sa place. Dès 12 ans, 6 places.
Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01
