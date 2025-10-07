Le Cosy médiathèque octobre Le Cosy La Chapelle-Neuve

Le Cosy médiathèque octobre Le Cosy La Chapelle-Neuve mardi 7 octobre 2025.

Le Cosy médiathèque octobre

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-07

• Mardi 7 initiation à la dentelle avec Nolwenn

• Mercredi 8 à 14h loto intergénération

• Mardi 21 à 14h30 blind test musical styles variés

• Jeudi 23 à 14h loup garou géant dès 10 ans

• Mardi 28 atelier manuel réalisation d’une baguette magique puis cérémonie du choipeau. 10 places, dès 8 ans

• Mercredi 29 à 15h lectures monstrueuses pour tous et goûter

• Jeudi 30 sortie ciné entre copains, chacun finance sa place. Dès 12 ans, 6 places.

Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cosy médiathèque octobre La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAUD Communauté