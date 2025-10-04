Le cosy-mystery, un genre à part dans le roman policier Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Le cosy-mystery, un genre à part dans le roman policier Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières samedi 4 octobre 2025.

Samedi 4 octobre, 16h00

Places limitées

Une conférence passionnante pour vous présenter ce genre propre à Agatha Christie mais pas seulement. Un style so britisch qui a ses adeptes et qu’on à plaisir à retrouver pour des enquêtes policières à intrigues.

Une conférence proposée par l’écrivain Hérvé Michel, auteur de livres d’histoires et de romans policiers.

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347938 https://jonquieres-pom.c3rb.org/

