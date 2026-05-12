Le Coteau en Guinguette… Dîner Château Moulin Favre Saint-Étienne-la-Varenne
Le Coteau en Guinguette… Dîner Château Moulin Favre Saint-Étienne-la-Varenne samedi 20 juin 2026.
Saint-Étienne-la-Varenne
Le Coteau en Guinguette… Dîner
Château Moulin Favre 310 Route Saint Vincent Saint-Étienne-la-Varenne Rhône
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château Moulin Favre vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Le Coteau en Guinguette… . … Voir la suite sur le site du festival
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Château Moulin Favre 310 Route Saint Vincent Saint-Étienne-la-Varenne 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 95 75 86 moulin-favre@wanadoo.fr
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English : The Hillside Guiguette Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Château Moulin Favre will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event The Hillside Guiguette . … See more on the event website
L’événement Le Coteau en Guinguette… Dîner Saint-Étienne-la-Varenne a été mis à jour le 2026-05-12 par Inter Beaujolais