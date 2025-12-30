LE COTENTIN FÊTE L’IRLANDE Conférence Des Saints et de vagues Saints celtes en Cotentin Maison des services aux publics Valognes

LE COTENTIN FÊTE L’IRLANDE Conférence Des Saints et de vagues Saints celtes en Cotentin

Maison des services aux publics 22 Rue de Poterie Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Cette rencontre explore les liens anciens qui unissent le Cotentin aux terres celtiques. À travers la figure de plusieurs saints venus d’outre-Manche, la conférence retrace les circulations religieuses, culturelles et maritimes qui ont marqué les rivages normands. Ces itinéraires, portés par des hommes de foi autant que par les courants de la Manche, ont laissé une empreinte durable dans les traditions locales et le paysage.

Un voyage entre spiritualité, légendes et histoire maritime, au croisement du monde insulaire et du Cotentin.

Sans réservation & gratuit

RDV Maison des Services aux Publics Salle du conseil (rez-de-chaussée) .

Maison des services aux publics 22 Rue de Poterie Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

