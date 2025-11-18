Le coucou Théâtre Beaulieu Nantes

Le coucou Théâtre Beaulieu Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 19:00 –

Gratuit : non 30 € 30 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public, En famille

Théâtre. Maxime, directeur charismatique dans un grand groupe, invite à dîner son comptable, pointilleux et effacé, pour « arranger » un bilan financier qui risque de le mener tout droit en prison.Ségolène, la femme de Maxime, est très contrariée d’être la complice de ce dîner de cons.Le comble étant que, depuis une semaine, des collègues les ont étrangement confondus, alors que d’après son mari, ils ne se ressemblent pas du tout ! À l’arrivée de Michelot, Ségolène constate en effet que les deux hommes n’ont strictement rien à voir !Et pourtant… L’orage gronde ce soir-là… Et ce qui paraissait impossible ne va plus l’être du tout, les emportant tous les trois dans un tourbillon de retournements de situation, de quiproquos et d’inversion des rôles, qui va les forcer malgré eux à se découvrir bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer ! Une pièce de Matthieu Burnel et Sacha JudaszkoMise en scène : Luq HamettAvec Emmanuelle Boidron, Gérard Vivès et Luq Hamety

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr