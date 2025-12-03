LE COUP DE LA CIGOGNE – THEATRE A L’OUEST Auray

LE COUP DE LA CIGOGNE Début : 2026-09-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Jacques Germont, la soixantaine bien entamée, est un homme dont le caractère bourru et volontiers grognon n’a d’égal que son irrésistible mauvaise foi. Aujourd’hui, après avoir insulté son jeune supérieur, il se retrouve au bord de la pré-retraite, son avenir suspendu à un fil ! Lorsqu’il franchit enfin le seuil de son domicile, encore rouge de colère et le cœur battant, sa femme, Maud, l’accueille avec une nouvelle propre à faire trembler les murs : elle est enceinte ! À soixante ans, se voir à la fois poussé vers la retraite et propulsé dans la paternité, c’en est trop ! Jacques chancelle.Cependant, sous ses airs de bougon invétéré, Jacques est loin d’être un homme sans ressources. Une véritable tempête se prépare dans ce foyer trop longtemps resté paisible, où les portes n’ont pas fini de claquer.De Jean-Claude IslertMise en scène de Vincent Messager AvecTEXLoïse de JadautLaurence BussoneVincent Messager Bénédicte Roy Lumières : Thierry RavillardCostumes : Olivier PétignyDécor : Les atliers décors Durée du spectacle : 1h30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56