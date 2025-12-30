LE COUP DE LA PANNE THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL CAFE-THEATRE Lyon

LE COUP DE LA PANNE Début : 2026-04-04 à 19:45. Tarif : – euros.

Un week-end de Pentecôte, un grand immeuble de bureaux désert en plein centre-ville.Au cœur de ce silence, un ascenseur se retrouve coincé entre le 6? et le 7? étage.À son bord, deux personnages que tout oppose : Marie-Chantal, une femme BCBG terrifiée, et Merlin, un poète aux allures excentriques.Alors que l’ascenseur semble devenir fou et que la panique s’installe, cette promiscuité forcée les pousse à des confidences inattendues, révélant des secrets surprenants.Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Une fois l’ascenseur remis en marche, le public est invité à les suivre pour la suite de leur discussion, dans le cadre charmant d’un square…Préparez-vous à une comédie folle et joyeuse, remplie de bonne humeur et d’humour, avec une fin totalement inattendue.C’est le spectacle idéal à partager en famille et entre amis.

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL CAFE-THEATRE 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69