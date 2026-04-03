LE COUP DE PELLE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

LE COUP DE PELLE Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

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THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59