LE COUPLE PARFAIT N’EXISTE PAS – ALCAZAR Bordeaux

LE COUPLE PARFAIT N’EXISTE PAS Début : 2025-11-08 à 20:15. Tarif : – euros.

Ils n’auraient jamais dû se revoir…Isabelle et Romain pensaient en avoir fini l’un avec l’autre. Mais quand deux ex se recroisent, les étincelles sont inévitables !Entre quiproquos, fous rires et situations improbables, ils vont vite comprendre qu’on n’efface jamais vraiment son passé.Une comédie piquante, délirante et sans tabous. Parce que, soyons honnêtes… le couple parfait n’existe pas !A savoir :Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans en raison de scènes pouvant heurter la sensibilité de notre jeune public.Le Théâtre des Chartrons vous ouvre ses portes dès 18h30 : venez partager un repas ou boire un verre dans une ambiance conviviale avant le spectacle (service jusqu’à 20h30).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33