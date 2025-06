Le courant de Mimizan en Tchanquaroue et kayak – Rue des Rameurs Mimizan 29 juillet 2025 17:30

Insolite, pratique et écologique !

Au départ de la plage, balade en Tchanquaroue (trottinette électrique XL passe partout) jusqu’au point d’embarquement. Puis, posez les casques pour une pagaie !

Descente, encadrée, en kayak du courant de Mimizan 6km, sur un parcours tranquille ponctué d’une grande glissière à canoë-kayak.

Le moniteur qualifié garantit votre sécurité, vous apporte conseils et informations sur les paysages naturels et l’histoire du lieu.

Activités encadrées, accessibles aux débutants

A partir de 12 ans Présence des parents

Impératif savoir nager

12 personnes max

Réservation au 06 66 14 98 44 .

Rue des Rameurs ALL WATER

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

