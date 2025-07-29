Le Couronnement de Poppée Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Le Couronnement de Poppée Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement lundi 15 juin 2026.

Le Couronnement de Poppée

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date :
Début : Lundi 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-15 2026-06-23

Le Couronnement de Poppée ou le triomphe du cynisme. Une histoire de pouvoir et d’amour où alternent des passions exacerbées, entre détresse, jalousie et érotisme.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54  contact@opera-lyon.com

English : Le Couronnement de Poppée

L’incoronazione di Poppea, or the triumph of cynicism, is a tale of power and love where heightened passions unfold in waves of distress, jealousy, and eroticism.

