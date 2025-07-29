Le Couronnement de Poppée Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Le Couronnement de Poppée

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-15 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-23

Le Couronnement de Poppée ou le triomphe du cynisme. Une histoire de pouvoir et d’amour où alternent des passions exacerbées, entre détresse, jalousie et érotisme.

.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Couronnement de Poppée

L’incoronazione di Poppea, or the triumph of cynicism, is a tale of power and love where heightened passions unfold in waves of distress, jealousy, and eroticism.

L’événement Le Couronnement de Poppée Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme