LE COURS FLORENT | GRANDE PAIX PIÈCES DE GUERRE II Montpellier

LE COURS FLORENT | GRANDE PAIX PIÈCES DE GUERRE II
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
Pièce de grande ampleur au souffle épique, Grande Paix relate le calvaire d’une femme dans un désert post-atomique traînant un baluchon qu’elle chérit comme son enfant. Son errance a débuté après le crime fratricide accompli par son fils, à qui l’armée, pour cause de pénurie, avait intimé l’ordre de supprimer un nouveau-né de son voisinage.
Avec 16 élèves issus de la 8e promotion du cours Florent Montpellier brevetée en juin 2025 mis en scène par Fabrice Michel, directeur de l’école.
Tarif
Gratuit avec réservation .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65
English :
A large-scale, epic work, Grande Paix recounts the ordeal of a woman in a post-atomic desert, dragging along a bundle of belongings she cherishes as her own child. Her wandering began after the fratricidal crime committed by her son, who had been ordered by the army to kill a newborn baby in his neighborhood because of shortages.
German :
Grande Paix ist ein groß angelegtes, episches Theaterstück, das den Leidensweg einer Frau in einer post-atomaren Wüste beschreibt, die ein Bündel mit sich herumschleppt, das sie wie ihr Kind hütet. Ihre Irrfahrt begann nach dem Brudermord ihres Sohnes, dem die Armee aus Mangelgründen befohlen hatte, ein Neugeborenes aus der Nachbarschaft zu töten.
Italiano :
Grande Paix racconta il calvario di una donna in un deserto post-atomico, trascinando con sé un fagotto di oggetti che custodisce come un figlio. Il suo vagabondaggio è iniziato dopo il crimine fratricida commesso dal figlio, a cui l’esercito ha ordinato di uccidere un neonato del suo quartiere a causa della scarsità di cibo.
Espanol :
Grande Paix, una obra de gran formato y carácter épico, narra el calvario de una mujer en un desierto post-atómico, arrastrando un fardo de pertenencias que aprecia como a un hijo. Su deambular comenzó tras el crimen fratricida cometido por su hijo, a quien el ejército había ordenado matar a un recién nacido en su barrio debido a la escasez.
