Le cours Mirabeau Histoire, architecture et anecdotes, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Le cours Mirabeau Histoire, architecture et anecdotes

Jeudi 19 février 2026 de 14h30 à 15h30.

Jeudi 26 février 2026 de 14h30 à 15h30.

Jeudi 16 avril 2026 de 14h30 à 15h30.

Jeudi 23 avril 2026 de 14h30 à 15h30.

Du 16/07 au 20/08/2026 le jeudi de 14h30 à 15h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-04-16 2026-04-23 2026-07-16

Laissez-vous conter le cours Mirabeau.

Du palanquin bleu de la princesse Pauline Borghèse au doux sarcasme des lettres de Madame de Sévigné, de la chapellerie Cezanne au cercle de Guion. Une flânerie indiscrète où vous pousserez les lourdes portes des fastueux hôtels particuliers qui jalonnent la plus ostentatoire des promenades.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit in french.

Let us tell you about the Cours Mirabeau.

L’événement Le cours Mirabeau Histoire, architecture et anecdotes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence