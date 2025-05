« Le coût de la virilité » Conférence débat dédicace avec Lucile Peytavin – Place Maréchal Lattre de Tassigny Moulins, 5 juin 2025 20:00, Moulins.

Allier

« Le coût de la virilité » Conférence débat dédicace avec Lucile Peytavin Place Maréchal Lattre de Tassigny Amphi / Salle des fêtes Moulins Allier

Début : 2025-06-05 20:00:00

fin : 2025-06-05 21:00:00

2025-06-05

Lucile Peytavin alerte sur les comportements asociaux des hommes à travers leur importance statistique, ouvre à une réflexion sociétale autour de la question de la virilité et nous invite à un examen de conscience approfondi.

Place Maréchal Lattre de Tassigny Amphi / Salle des fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.com

English :

Lucile Peytavin alerts us to men’s asocial behavior through their statistical importance, opens up a societal reflection on the question of virility and invites us to examine our conscience in depth.

German :

Lucile Peytavin warnt vor dem asozialen Verhalten von Männern anhand ihrer statistischen Bedeutung, eröffnet eine gesellschaftliche Reflexion über die Frage der Männlichkeit und lädt uns zu einer gründlichen Gewissenserforschung ein.

Italiano :

Lucile Peytavin richiama l’attenzione sulla rilevanza statistica del comportamento antisociale degli uomini, apre la porta a una riflessione sociale sulla questione della virilità e ci invita a un esame di coscienza approfondito.

Espanol :

Lucile Peytavin llama la atención sobre la importancia estadística de los comportamientos antisociales de los hombres, abre la puerta a una reflexión social sobre la cuestión de la virilidad e invita a profundizar en el examen de conciencia.

