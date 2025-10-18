Le coutelier et le vigneron entre Nature et Savoir-Faire Montgesoye
Le coutelier et le vigneron entre Nature et Savoir-Faire
A reconfirmer après inscription Montgesoye Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Venez profiter de cette sortie organisée par le CPIE.
De 10h00 à 12h00 visite d’une exploitation viticole et dégustation.
De 13h00 à 17h00 fabrication d’un tire-bouchon (chaque participant repartira avec sa création).
Inscription obligatoire au 03 81 49 82 99. Maximum 10 participants. Repas tiré du sac. .
A reconfirmer après inscription Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99
