Le coutelier et le vigneron entre Nature et Savoir-Faire

Montgesoye Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Venez profiter de cette sortie organisée par le CPIE.

De 10h00 à 12h00 visite d’une exploitation viticole et dégustation.

De 13h00 à 17h00 fabrication d’un tire-bouchon (chaque participant repartira avec sa création).

Inscription obligatoire au 03 81 49 82 99. Maximum 10 participants. Repas tiré du sac. .

A reconfirmer après inscription Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

