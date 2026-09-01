LE COUVENT : ATELIER DE BIODANZA Azillanet

Informations pratiques

Azillanet

LE COUVENT : ATELIER DE BIODANZA

Chemin de Roumyre Azillanet Hérault

Tarif : – – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2026-12-24 2026-12-31 2027-01-07 2027-01-14 2027-01-21 2027-01-28

Atelier de Biodanza.

Une pratique mêlant musique et mouvement pour stimuler la joie, la vitalité et le lien aux autres. Ouvert à tous, sans prérequis technique. Venez danser en toute liberté !

Le Foyer Rural vous propose de découvrir la Biodanza, une invitation à danser la vie dans une ambiance bienveillante et ludique. Rendez-vous au Chemin de Roumyre à Azillanet pour une séance où le mouvement et la musique se rencontrent pour favoriser le bien-être et la connexion aux autres.

Contrairement à un cours de danse classique, il n’y a pas de chorégraphie à apprendre : la Biodanza repose sur l’expression spontanée et le ressenti immédiat. À travers des exercices simples, seul ou en groupe, cette pratique aide à réduire le stress, à renforcer la confiance en soi et à stimuler la vitalité. Ouvert à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique, cet atelier est une parenthèse enchantée pour se reconnecter à son corps et à ses émotions au cœur du Minervois. Une tenue souple et confortable est recommandée pour profiter pleinement de ce moment de partage et de liberté.

Séances découvertes les 17 et 24 septembre – 1ère séance découverte offerte .

Chemin de Roumyre Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 31 89 64 26

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English : LE COUVENT : ATELIER DE BIODANZA

Biodanza Workshop.

A practice that combines music and movement to foster joy, vitality, and connection with others. Open to everyone, with no technical prerequisites. Come dance freely!

L’événement LE COUVENT : ATELIER DE BIODANZA Azillanet a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC