LE COUVENT CHANT POLYPHONIQUE OCCITAN Azillanet mardi 23 septembre 2025.

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-23

fin : 2026-04-07

2025-09-23 2025-10-07 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-02 2025-12-16 2025-12-30 2026-01-13 2026-01-27 2026-02-10 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16

Rejoignez le chœur A cappella « La Réclame » avec Héloïse Saunal ! Exercices corporels et vocaux autour d’un répertoire de chants polyphoniques du monde. Une pratique vivante, accessible à tous, pour explorer la voix et le corps en collectif.!

La Réclame, c’est bien plus qu’un simple chœur c’est une aventure vocale et corporelle guidée par Héloïse Saunal.

À travers des exercices ludiques et progressifs, vous explorerez un répertoire riche de chants polyphoniques venus des quatre coins du monde. Chaque séance mêle travail vocal, conscience corporelle et écoute collective, dans une ambiance bienveillante et dynamique. Que vous soyez chanteur·se confirmé·e ou simplement curieux·se de découvrir votre voix, cette pratique est ouverte à tous. A cappella, sans partition ni pression, juste le plaisir de chanter ensemble et de vibrer au rythme des cultures. Venez vivre une expérience musicale et humaine hors du commun .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85

Join the A cappella choir « La Réclame » with Héloïse Saunal! Body and vocal exercises based on a repertoire of polyphonic songs from around the world. A lively experience, accessible to all, to explore the voice and body as a collective!

Schließen Sie sich dem A-cappella-Chor « La Réclame » mit Héloïse Saunal an! Körper- und Stimmübungen rund um ein Repertoire an polyphonen Gesängen aus aller Welt. Eine lebendige Praxis, die für alle zugänglich ist, um die Stimme und den Körper im Kollektiv zu erforschen!

Unitevi al coro a cappella « La Réclame » con Héloïse Saunal! Esercizi corporei e vocali basati su un repertorio di canzoni polifoniche provenienti da tutto il mondo. Un’esperienza vivace, accessibile a tutti, per esplorare la voce e il corpo in gruppo!

¡Únete al coro a capella « La Réclame » con Héloïse Saunal! Ejercicios corporales y vocales basados en un repertorio de canciones polifónicas de todo el mundo. Una experiencia viva, accesible a todos, para explorar la voz y el cuerpo en grupo

