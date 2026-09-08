Informations pratiques

Azillanet

LE COUVENT : CONCERT KOJITÉ

7 rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Kijoté délivre un univers intimiste où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

Concert de Kijoté – Ouverture des portes à 19h00 suivi du concert à partir 20h30.

Kijoté délivre un univers intimiste où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

Multipliant les concerts il a partagé la scène de notamment Magyd Cherfi, Les Hurlements de Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub et Alexis HK, Frédéric Bobin.

Pour Grégoire Thion du Magasine Francofans : « il façonne une chanson qui regarde le monde dans les yeux sans ciller … Il est des albums qui donnent envie de pousser la porte d’une salle de concert tant on sent que ces chansons ont une vie, une gueule, une douceur, ou une rage à partager »

En 2022 il est repéré par le tremplin « A nos Chansons » et viendra défendre son projet au Forum Léo Ferré puis parmi les 7 finalistes au Théâtre Antoine Vitez à Ivry sur Seine. Enfin il a fait partie de la sélection du Réseau Chanson Occitanie de 2023.

Son dernier album « La Force du Nombre » est une invitation à la réflexion, à l’introspection et à la solidarité. .

7 rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 7 57 18 73 51

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English : LE COUVENT : CONCERT KOJITÉ

Kijot%E9 creates an intimate world where a furious outcry rubs shoulders with teasing, satire, and dreamlike storytelling.

L’événement LE COUVENT : CONCERT KOJITÉ Azillanet a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC