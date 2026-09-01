Informations pratiques

Azillanet

LE COUVENT : COURS DE YOGA

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27

Cours de yoga – Une pratique accessible à tous, avec supports adaptés, pour développer force, souplesse et équilibre. Places limitées à 10, pensez à vous inscrire !

Le Foyer Rural d’Azillanet propose des cours de yoga tous les mercredis soir, de 18h30 à 20h, au Couvent (arrivée conseillée à 18h15).

Cette pratique douce et précise est accessible à toutes les morphologies et à différents niveaux de condition physique. Grâce à l’utilisation de supports (briques, sangles, couvertures), chacun.e peut explorer les postures en respectant son corps et ses capacités. Les séances sont progressives et permettent de développer force, équilibre et souplesse, tout en favorisant la connexion à soi.

Le yoga se pratique dans le respect de l’anatomie et de la physiologie, à toutes les étapes de la vie. Les places étant limitées à 10, il est recommandé de s’inscrire rapidement. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie sylviepreaut@gmail.com

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English : LE COUVENT : COURS DE YOGA

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Free Iyengar yoga classes every Wednesday from 6.30pm to 8pm.

A practice accessible to all, with adapted supports, to develop strength, flexibility and balance.

Places limited to 10, so register now!

L’événement LE COUVENT : COURS DE YOGA Azillanet a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC