Le couvent des Bénédictines devenu collège public. La fresque de 1680 Collège Roger-Vercel Dinan

Le couvent des Bénédictines devenu collège public. La fresque de 1680 Collège Roger-Vercel Dinan samedi 20 septembre 2025.

Le couvent des Bénédictines devenu collège public. La fresque de 1680 Samedi 20 septembre, 14h00 Collège Roger-Vercel Côtes-d’Armor

Entrée par la cour d’honneur, porte rouge au 12 rue de Léhon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Accueil par les membres de l’Amicale et la direction du collège

14h : Du couvent au collège (cloître 1630, chapelle, clocher, cour d’honneur, hôtel particulier 1770, monument aux morts 1922, nouveaux bâtiments 2025)

15h : visite commentée du réfectoire et de la fresque

16h30 : visite commentée du réfectoire et de la fresque

Collège Roger-Vercel 12 rue de Léhon, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 87 17 50 https://www.college-rogervercel-dinan.ac-rennes.fr/spip.php?article105 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089072;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM22001589 Collège public

Ancien couvent des Bénédictines

Date et niveau de protection de l’édifice

1981/06/19 : inscrit MH ; 1981/06/19 : classé MH

Précision sur la protection de l’édifice

L’ancienne chapelle (à l’exclusion du clocher classé) ; les façades et les toitures des anciens bâtiments conventuels (à l’exclusion du corps de bâtiment classé) (cad. AR 217) : inscription par arrêté du 19 juin 1981 – Le clocher de la chapelle ; le corps de bâtiment renfermant l’ancien chœur des religieuses, y compris les peintures murales de la voûte (cad. AR 217) : classement par arrêté du 19 juin 1981

Accueil par les membres de l’Amicale et la direction du collège

Francis Cauwel