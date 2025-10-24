Le Couvent des Jacobins en fête Couvent des Jacobins Rennes 20 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Le jardin du cloître vous ouvre ses portes et se pare de lumières !

S’inscrivant dans la tradition des illuminations de la ville, le jardin du cloître se pare d’un nouvel habit de lumières. De nombreuses animations gratuites sont également au programme : spectacles, concerts et de nombreuses autres surprises.

Vente de boissons chaudes et de gâteaux bretons locaux sur place.

Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T21:00:00.000+01:00

Couvent des Jacobins 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine