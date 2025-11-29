LE COUVENT LA RECLAME -CHANT POLYPHONIQUE Azillanet

LE COUVENT LA RECLAME -CHANT POLYPHONIQUE

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

Rejoignez le chœur A cappella La Réclame avec Héloïse Saunal ! Exercices corporels et vocaux autour d’un répertoire de chants polyphoniques du monde. Une pratique vivante, accessible à tous, pour explorer la voix et le corps en collectif.!

La Réclame, c’est bien plus qu’un simple chœur c’est une aventure vocale et corporelle guidée par Héloïse Saunal.

À travers des exercices ludiques et progressifs, vous explorerez un répertoire riche de chants polyphoniques venus des quatre coins du monde. Chaque séance mêle travail vocal, conscience corporelle et écoute collective, dans une ambiance bienveillante et dynamique. Que vous soyez chanteur·se confirmé·e ou simplement curieux·se de découvrir votre voix, cette pratique est ouverte à tous. A cappella, sans partition ni pression, juste le plaisir de chanter ensemble et de vibrer au rythme des cultures. Venez vivre une expérience musicale et humaine hors du commun .

+33 6 52 36 42 85

English :

Join the A cappella choir La Réclame with Héloïse Saunal! Body and vocal exercises based on a repertoire of polyphonic songs from around the world. A lively experience, accessible to all, to explore the voice and body as a collective!

