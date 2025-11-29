LE COUVENT PERCUSSIONS CORPORELLES Azillanet

LE COUVENT PERCUSSIONS CORPORELLES

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22

Venez explorer le rythme avec votre corps au Couvent d’Azillanet ! Une pratique ludique et collective mêlant mouvement, coordination et musicalité. Accessible à tous, pour vibrer ensemble, sans instrument, juste avec l’énergie du corps et du groupe.

Les percussions corporelles, c’est l’art de faire de la musique avec son corps comme seul instrument. Au Couvent d’Azillanet, cette activité vous invite à explorer le rythme à travers des jeux de coordination, des frappes, des déplacements et des respirations. Accessible à tous, sans prérequis musical, elle permet de développer l’écoute, la concentration, la cohésion de groupe et surtout… le plaisir de bouger ensemble. Dans une ambiance dynamique et bienveillante, chacun·e peut s’exprimer, se défouler et découvrir la richesse du langage corporel. Une belle manière de se reconnecter à soi et aux autres, en rythme et en mouvement. Venez vibrer avec nous ! .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85

English :

Come and explore rhythm with your body at Le Couvent d?Azillanet! A fun, collective practice combining movement, coordination and musicality. Accessible to all, to vibrate together, without instruments, just with the energy of the body and the group.

