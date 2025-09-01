LE COUVENT PING-PONG Azillanet

LE COUVENT PING-PONG Azillanet lundi 1 septembre 2025.

LE COUVENT PING-PONG

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-17 2025-09-22 2025-09-24 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-13 2025-10-15 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-03 2025-11-05 2025-11-10 2025-11-12

Tous les lundis à partir de 18h, venez taper la balle au Couvent d’Azillanet !

Ambiance détendue, parties amicales et bonne humeur garanties. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, le ping-pong est ouvert à tous. Raquettes disponibles sur place.

À partir du 17 septembre, le Foyer Rural d’Azillanet propose des cours gratuits de yoga Iyengar tous les mercredis soir, de 18h30 à 20h, au Couvent (arrivée conseillée à 18h15).

Cette pratique douce et précise est accessible à toutes les morphologies et à différents niveaux de condition physique. Grâce à l’utilisation de supports (briques, sangles, couvertures), chacun.e peut explorer les postures en respectant son corps et ses capacités. Les séances sont progressives et permettent de développer force, équilibre et souplesse, tout en favorisant la connexion à soi. Le yoga Iyengar se pratique dans le respect de l’anatomie et de la physiologie, à toutes les étapes de la vie. Les places étant limitées à 10, il est recommandé de s’inscrire rapidement. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 31 62 20 30

English :

Every Monday from 6pm, come and hit the ball at Le Couvent d?Azillanet!

A relaxed atmosphere, friendly games and good humor guaranteed. Whether you’re a beginner or an experienced player, ping-pong is open to all. Rackets available on site.

German :

Jeden Montag ab 18 Uhr können Sie im Kloster von Azillanet den Ball schlagen!

Eine entspannte Atmosphäre, freundschaftliche Spiele und gute Laune sind garantiert. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Spieler sind, Tischtennis ist für alle offen. Schläger sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

Ogni lunedì dalle 18.00, venite a giocare al Convento di Azillanet!

Atmosfera rilassata, giochi amichevoli e buon umore sono garantiti. Che siate principianti o esperti, il tennis da tavolo è aperto a tutti. Le racchette sono disponibili in loco.

Espanol :

Todos los lunes a partir de las 18:00, ven a jugar a la pelota en el Convento de Azillanet

Ambiente distendido, juegos amistosos y buen humor están garantizados. Principiante o experto, el tenis de mesa está abierto a todos. Raquetas disponibles in situ.

L’événement LE COUVENT PING-PONG Azillanet a été mis à jour le 2025-08-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC