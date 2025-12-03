LE COUVENT YOGA IYENGAR Azillanet

LE COUVENT YOGA IYENGAR

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-17

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Nouveau au Couvent d’Azillanet

Cours gratuits de yoga Iyengar tous les mercredis de 18h30 à 20h.

Une pratique accessible à tous, avec supports adaptés, pour développer force, souplesse et équilibre.

Places limitées à 10, pensez à vous inscrire !

À partir du 17 septembre, le Foyer Rural d’Azillanet propose des cours gratuits de yoga Iyengar tous les mercredis soir, de 18h30 à 20h, au Couvent (arrivée conseillée à 18h15).

Cette pratique douce et précise est accessible à toutes les morphologies et à différents niveaux de condition physique. Grâce à l’utilisation de supports (briques, sangles, couvertures), chacun.e peut explorer les postures en respectant son corps et ses capacités. Les séances sont progressives et permettent de développer force, équilibre et souplesse, tout en favorisant la connexion à soi. Le yoga Iyengar se pratique dans le respect de l’anatomie et de la physiologie, à toutes les étapes de la vie. Les places étant limitées à 10, il est recommandé de s’inscrire rapidement. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie sylviepreaut@gmail.com

English :

New at Le Couvent d?Azillanet

Free Iyengar yoga classes every Wednesday from 6.30pm to 8pm.

A practice accessible to all, with adapted supports, to develop strength, flexibility and balance.

Places limited to 10, so register now!

